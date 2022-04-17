"رشا" خرجت ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- رشا احمد الضناوي (مواليد عام 2000، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 14-4-2022، مكان اقامتها الكائن في بلدة دير عوزا / عكّار، الى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر بينو في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم:360011-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.