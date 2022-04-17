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لبنان
القومي أحيا ذكرى سناء محيدلي في جل الديب
Lebanon 24
17-04-2022
|
09:50
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أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ـ منفذية المتن الشمالي، الذكرى الـ37 للعملية الاستشهادية سناء محيدلي (عروس الجنوب)، باحتفال في قاعة مسرح الأوديون ـ جل الديب حضره الوزير السابق بشارة مرهج، رئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، ممثل حركة "أمل" سامر عز الدين ورئيس التجمع اللبناني العربي عصام طنانة وفاعليات.
وألقى المنفذ العام للمتن الشمالي رضوان رزق كلمة المنفذية، فأكد أن "الإيمان بالعقيدة القومية الاجتماعية المستمدة روحها من تاريخ الأمة الطويل ولا تزال تمثل استمرارا لخط سيرها الفكري الحضاري والثقافي والاخلاقي"، مضيفا "أتت العمليات الاستشهادية في الحزب، لتؤكد قوة الشخصية وصفاء الروح السورية رغم النكبات وطغي الغزاة".
أضاف: "وحده أنطون سعاده حول الاقوال الى أفعال وجعل لعقيدته جسدا تحيا في داخله وهو الحزب، ولون حروف مبادئه بدمائه ودماء شهداء النهضة أجمعين، فتلازم مسار الفكر والنهج ليكونا مسار حياة يقود الأمة إلى مراتب المجد العليا".
مرهج
وألقى مرهج كلمة الهيئات والقوى الوطنية فأشار إلى أن "الشهيدة سناء محيدلي تأثرت بفكر سعاده الرافض للذل والاحتلال المتطلع للحرية والنهضة فكان تأثرها أول خطوة على طريق المواجهة والشهادة، ثم تدربت سناء على يد رفقائها ورفيقاتها وانتصرت في سبيل أن يحيا لبنان ويتحرر جنوبه الرائد وبقاعه الصامد وكل حبة تراب من أرضه التي تستصرخنا اليوم للدفاع عن كرامتها وكرامة أهلها الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية والتحرير لا من أجل أن تتحكم بنا منظومات الإقطاع وعصابات المال، ولا من أجل أن تتسلط علينا كارتيلات المصارف واحتكارات الدواء".
وقال: "الانتخابات النيابية التي يسعى البعض لجعلها ستارة تخفي المحنة التي يعيشها شعبنا بسبب الفئة الضالة لن تتمكن من تزييف المعركة وتحويل المحتكر الى محسن والقاتل الى بريء والطاغية الى منقذ. فالصراع قائم ما زال الاستغلال قائما، ولن يقبل شعبنا مهما كانت التضحيات أن يرضخ لمنظومات تمثل الانحطاط في مجتمع يعتز بتراثه المجيد ويتمسك بقيمه السامية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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