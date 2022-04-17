تغريدة ساخرة لـ"وهاب": يا عزيزي هذه أوهام!

غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزيرالسابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر كاتباً: "أضحكني أحدهم عندما قال أن هناك من يريد إلغاء الجبل. كأن الإلغاء يتم بقرار من هذا او ذاك . يا عزيزي هذه أوهام ليس لها وجود وإذا أراد أحد ذلك نقاتله بأسناننا.مر غزاة قبلنا وقبلك منذ ألف عام وبقي الجبل وأهله ولا أعتقد أن مصيره مرتبط ببقاء نائب أو زواله ".

أضحكني أحدهم عندما قال أن هناك من يريد إلغاء الجبل . كأن الإلغاء يتم بقرار من هذا او ذاك . يا عزيزي هذه أوهام ليس لها وجود وإذا أراد أحد ذلك نقاتله بأسناننا . مر غزاة قبلنا وقبلك منذ ألف عام وبقي الجبل وأهله ولا أعتقد أن مصيره مرتبط ببقاء نائب أو زواله . — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) April 17, 2022