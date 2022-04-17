لبنان

تغريدة ساخرة لـ"وهاب": يا عزيزي هذه أوهام!

Lebanon 24
17-04-2022 | 09:49
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غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزيرالسابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر كاتباً: "أضحكني أحدهم عندما قال أن هناك من يريد إلغاء الجبل. كأن الإلغاء يتم بقرار من هذا او ذاك . يا عزيزي هذه أوهام ليس لها وجود وإذا أراد أحد ذلك نقاتله بأسناننا.مر غزاة قبلنا وقبلك منذ ألف عام وبقي الجبل وأهله ولا أعتقد أن مصيره مرتبط ببقاء نائب أو زواله ".
 
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