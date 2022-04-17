تغريدة ساخرة لـ"وهاب": يا عزيزي هذه أوهام!

أضحكني أحدهم عندما قال أن هناك من يريد إلغاء الجبل . كأن الإلغاء يتم بقرار من هذا او ذاك . يا عزيزي هذه أوهام ليس لها وجود وإذا أراد أحد ذلك نقاتله بأسناننا . مر غزاة قبلنا وقبلك منذ ألف عام وبقي الجبل وأهله ولا أعتقد أن مصيره مرتبط ببقاء نائب أو زواله .
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) April 17, 2022
أضحكني أحدهم عندما قال أن هناك من يريد إلغاء الجبل . كأن الإلغاء يتم بقرار من هذا او ذاك . يا عزيزي هذه أوهام ليس لها وجود وإذا أراد أحد ذلك نقاتله بأسناننا . مر غزاة قبلنا وقبلك منذ ألف عام وبقي الجبل وأهله ولا أعتقد أن مصيره مرتبط ببقاء نائب أو زواله .