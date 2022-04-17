لبنان

درويش زار المطران سويف وضاهر مهنئاً بالفصح

Lebanon 24
17-04-2022 | 10:35
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قدّم عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش، التهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، حيث زار كل من راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف ورئيس اساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، متمنياً لهم ولرعيتهم أعياداً مجيدة.
واكد درويش ان مدينة طرابلس تنهض بمحبة ابنائها والنسيج الاجتماعي والثقافي المتنوع فيها، مشيراً الى ان مشروعه الذي بدأ به منذ اربعة سنوات ويستكمله اليوم يعبّر عن قيم الوحدة بين أبناء طرابلس واستقرار مدينتهم ونبذ التفرقة والانقسام.
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