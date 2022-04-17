لبنان

مأساة في بلدة جنوبية.. إصابة ثلاثة فتيان بقنبلة عنقودية!

Lebanon 24
17-04-2022 | 10:32
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اصيب ثلاثة فتيان بجروح بليغة، جراء انفجار قنبلة أثناء تواجدهم في منزلهم في بلدة شقرا الجنوبية، وفق ما ذكرت قناة "الجديد".

والجرحى الثلاثة من الجنسية السورية وهم محمود الخلف (16سنة) واحمد الخلف (13 سنة) محمد الخلف (12 سنة).
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قنبلة

شقرا

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