لبنان

مطران فرنسا للموارنة يترأس قداس "الفصح" بكاتدرائية سيدة لبنان في باريس

Lebanon 24
17-04-2022 | 11:16
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ترأس مطران فرنسا للموارنة مارون ناصر الجميّل قدّاس عيد الفصح في كاتدرائية سيدة لبنان في باريس، وذلك بحضور حشد كبير من أبناء الرعية يتقدمهم سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان.
 
وملأ المؤمنون أرجاء الكاتدرائية والمبنى المجاور لها. وفي عظة له، شدّد المطران على ضرورة التغلّب على الباغضين والحاسدين، كما تتغلّب القيامة على الأشرار، فتأتي برجاءٍ متجددٍ يحمله كلّ فرد في أفعاله وحياته اليومية.
 
وكان لافتاً حضور كبير للشباب خلال القداس والذين خصّهم المطران ناصر برسالة تؤكّد على دورهم في قيامة لبنان.
 
 
 
 
 
 
 
 
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