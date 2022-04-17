لبنان

أجهزة بعشرات آلاف الدولارات تظهر على طرقات لبنان.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-04-2022 | 12:04
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مع ارتفاع تكلفة المازوت، ومع استمرار انقطاع التيار الكهربائي، لجأت العديد من محطات المحروقات إلى تركيب ألواح خاصّة بالطاقة الشمسية وذلك من أجل توليد الكهرباء.
وفي الواقع، فإن هذه الخطوة حصلت لدى المحطات الكبرى والناشطة، إذ ظهرت عند مداخل بعضها وتحديداً بجانب الطرقات، خلايا كبرى لألواح الشمسية التي قد تصلُ تكلفتها إلى 40 ألف دولار لتوليد ما يصل إلى 80 أمبير تقريباً من الكهرباء.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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