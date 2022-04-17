لبنان

من مسدس حربي.. مجهولٌ يطلق النار وسط الطريق في طرابلس

Lebanon 24
17-04-2022 | 12:09
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أقدم شابٌ مجهول الهوية على إطلاق النار من مسدسه الحربي، وذلك أثناء انتقاله على متن دراجة نارية في منطقة أبي سمراء - طرابلس. 
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ مُطلق النار كان مع عدد من الشبان، وقد فروا إلى جهة مجهولة في حين لم يتم تسجيل أي إصابات. 
 
 
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