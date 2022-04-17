من مسدس حربي.. مجهولٌ يطلق النار وسط الطريق في طرابلس

أقدم شابٌ مجهول الهوية على إطلاق النار من مسدسه الحربي، وذلك أثناء انتقاله على متن دراجة نارية في منطقة أبي سمراء - طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ مُطلق النار كان مع عدد من الشبان، وقد فروا إلى جهة مجهولة في حين لم يتم تسجيل أي إصابات.