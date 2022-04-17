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لبنان
جديد إصابات "كورونا" في لبنان.. هذه آخر الأرقام
Lebanon 24
17-04-2022
|
12:43
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن "كورونا"، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان.
ووفقاً لتقرير الوزارة، فقد ارتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى
1095613، كما تم تسجيل حالتي وفاة.
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