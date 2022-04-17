مكتب ميقاتي ينفي: لا اجتماع سرياً بين رئيس الحكومة وماكرون

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما ورد في تقرير لقناة "الجديد"، اليوم، عن اجتماع سري بين ميقاتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعن اتفاق مزعوم بين الطرفين بشأن مرفأ بيروت.

وجاء في بيان النفي: "إن ما ورد في نشرة الجديد الليلة عن اجتماع سري بين رئيس الحكومة والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعن اتفاق مزعوم جرى خلاله هو من نسج الخيال ، اذ لم يعقد اي اجتماع من هذا النوع والمناقصات المحكى عنها ، آن حصلت ، ستجري وفق قانون المحاسبة العمومية. فاقتضى التوضيح".





وكان تقرير لقناة "الجديد"، مساء اليوم، ذكر أن اجتماعاً سرياً عُقد بين الرئيسين ميقاتي وماكرون، تقرّر خلاله تلزيم مرفأ بيروت لشركات فرنسية من بينها شركة CMA CGM".