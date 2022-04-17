لبنان

تحرّك أمني كبير لـ"مخابرات الجيش" في البقاع.. ما القصّة؟

Lebanon 24
17-04-2022 | 13:50
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نفذت القوة الضاربة في مخابرات الجيش عملية كشف واسعة على التعديات الحاصلة على شبكة مياه اليمونة على طول قرى غربي بعلبك، وذلك من بلدة حدث بعلبك مروراً بكفردان والسعيدة وبوداي وصولاً إلى دار الواسعة.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فقد تبين وجود عدد كبير من الثغرات التي تُسرق منها مياه اليمونة وتمنعها من الوصول الى القرى التي تستفيد منها.
وأشار مسؤولٌ أمني إلى أنّ مخابرات الجيش تولت بشكل فعلي عملية قمع التعديات على الشبكة بعد ان تقدمت البلديات المتضررة بدعوى قضائية امام النيابة العامة الاستئنافية في بعلبك.
وأكد المسؤول أنّه "سيتم توقيف المعتدين على الشبكة مهما علا شأنهم".
 
 
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