معوض: هذه الانتخابات ستحدد هوية لبنان

إعتبر رئيس حركة الاستقلال، ميشال معوض أنّ "صعوبة هذه الانتخابات تكمن في ان البلاد تمر في وضع صعب فالمواجهة اصعب اذ انها انتخابات مصيرية ستحدد هوية لبنان على مدى السنوات العشر القادمة".وقال في حديث للـ"MTV": "لم اغير موقفي السيادي من سلاح وفساد "حزب الله" يوما كما انني لم اشارك يوما في المحاصصة والفساد ولم اغط التوظيف غير الشرعي بل خضت معاركا ضد الكهرباء وكنت واضحا في مواقفي السياسية".واضاف: "لا اتقاضى من الاميركيين لتمويل مؤسسة رينه معوض بل المؤسسة تعمل على مشاريع انمائية على كافة الاراضي اللبنانية واستطاعت ان تتعاطى مع اكثر من 50 مؤسسة دولية والتصويب عليها مطلوب لتسويق فكرة انني "زلمة الاميركان" كما ان تمويل الـUSAID يشكل اقل من 25 من ميزانية المؤسسة".