لبنان

نديم الجميل: عدت للترشح للانتخابات النيابية لأقف بوجه مشروع حزب الله

Lebanon 24
17-04-2022 | 16:10
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شدد النائب المستقيل نديم الجميل على ضرورة مواجهة مشروع حزب الله بجبهة عريضة بعد الانتخابات، مشيرا الى انه عاد للترشح للانتخابات النيابية، ليقف بوجه مشروع حزب الله. 
وقال الجميل في حديث عبر الـLBCI: "تقدمت باستقالتي من المجلس النيابي لا من الحياة السياسية.. ولم اكن اريد ان اترشح لنفس الاسباب التي دفعتني الى الاستقالة فهذا المجلس يسيطر عليه سلاح حزب الله واي تصرف في المجلس النيابي لم يكن يصل الى اي مكان فالمؤسسات في الدولة سقطت ".
وأضاف: "ان عدت الى الترشح والعودة الى مجلس النواب فذلك فلأقف بوجه مشروع حزب الله في البرلمان ديمقراطيا وفي غير البرلمان باساليب اخرى ان تطلب الامر ذلك".
وقال الجميل: "هناك وطأة سلاح تسيطر على كل قرارات الدولة من رئاسة الجمهورية الى حاجب في الدولة وعند كلّ مفترق طرق تهديد وترهيب يصبّ في مصلحة حزب الله وهذا ما يجب ان نتخلّص منه".
ولفت في سياق منفصل الى ان "النيترات الذي كان في المرفأ كان المستفيد الاول منهم حزب الله الذي كان يهرّبهم الى سوريا  وحزب الله وحلفائهم هم الذين كانوا يسيطرون على المرفأ".
وطالب بتطبيق لا مركزية مالية وسياسية وادارية موسعة، قائلا:"لن نقبل بعد اليوم ان ندفع كهرباء وجمرك وضرائب عمّن لا يدفع ويستفيد هؤلاء اكثر من الذي يدفع".
وقال: "لا يمكن أن نبني مساواة ان كان الآخر يضع سلاحا بوجهي.. وانا لدي مقاتل وكلمة وليضع حزب الله بوجهنا المئة ألف مقاتل فقد رأينا في 7 ايار ماذا حصل وفي خلدة وعين الرمانة ولا يهدّدنّنا احد فحيطنا مش واطي".
واعتبر ان "خيار الفيدرالية بات خيارا جديّا".
 
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