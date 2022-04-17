كلبٌ شارد يُهاجم طفلاً في وادي خالد

تعرّض طفل من "آل فارس" في منطقة البقيعة - وادي خالد لهجوم من كلب شارد، ما استدعى نقله الى احدى مستشفيات المنطقة للعلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.