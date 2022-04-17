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لبنان
كلبٌ شارد يُهاجم طفلاً في وادي خالد
Lebanon 24
17-04-2022
|
16:48
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تعرّض طفل من "آل فارس" في منطقة البقيعة - وادي خالد لهجوم من كلب شارد، ما استدعى نقله الى احدى مستشفيات المنطقة للعلاج، وفق ما أفادت مندوبة
"لبنان24"
في الشمال.
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