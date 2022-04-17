إشكال في الحمرا.. طعنٌ بالسكاكين وبلبلة كبيرة!

تعرّض شاب لهجوم بالسكاكين في منطقة الحمرا - بيروت، الأمر الذي أثار بلبلة في المنطقة.

وانتشرت أنباء تفيد بتورّط عناصر في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في الإشكال الذي حصل، مساء اليوم الأحد. وإثر ذلك، نفى "السوري القومي" في بيان أي علاقة له أو أي من عناصره بأي اشكال في شارع الحمرا - بيروت، مؤكداً أن "ما يتم ترويجه هو خبر كاذب".