طقس حار ومداري يضرب لبنان: الحرارة فوق الـ 30.. ولكنها ستنخفض بشكل ملحوظ في هذا الموعد

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان فعالية الموجة الحارة تشتد اليوم الاثنين وهي متجهة من صحاري ليبيا ومصر نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، تتزامن مع رياح جنوبية شرقية ناشطة من صحراء شبه الجزيرة العربية تصل سرعتها، احيانا، الى 70 كم في الساعة تسبب اجواء مغبرة في المنطقة.

من المنتظر ان تتخطى درجات الحرارة 30 درجة في البقاع والساحل اللبناني اليوم الاثنين.

وبسبب النشاط القطبي مساء الاثنين الذي سيضرب تركيا واليونان، سوف يتأثر لبنان بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اعتباراً من صباح الثلاثاء.

يعتبر شهر نيسان هذا العام هو الاسوأ خلال الاعوام العشرة الاخيرة من حيث احتباس الامطار وانقطاعها لمدة زمنية طويلة، وذلك بسبب التغيير اللافت في حركة تمركز الضغوط الجوية بين اوروبا وشمال افريقيا.

فالمرتفع الآزوري يغطي، حالياً، المحيط الاطلسي وشمال غرب افريقيا باتجاه سواحل شرق الولايات المتحدة الاميركية، والمنخفض الايسلاندي يغطي شمال ووسط اوروبا،

الامر الذي يحوّل مجرى المنخفضات نحو اوروبا واليونان وتركيا صعودا نحو موسكو وغرب روسيا، وسوف يتكرر هذا السيناريو خلال هذين اليومين فيتأثر لينان بأجواء غائمة وامطار خفيفة عابرة بين الثلاثاء والاربعاء.

الحرارة على الساحل ليوم الاثنين: 29-32 درجة نهاراً و 19-21 ليلاً موّزعة بين الشمال والجنوب

في البقاع: 30-31 نهاراً و 12 ليلا

على الجبال 1200 متر: 26-27 نهاراً و 09

على الجبال 2000 متر: 22 نهاراً و 5 ليلا

الرياح: جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 و 70 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 40 %