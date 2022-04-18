لبنان

وفاة النائب السابق بيار دكاش

Lebanon 24
18-04-2022 | 00:59
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توفي النائب السابق بيار دكاش، لقب بطبيب الفقراء وكانت له مواقف وطنية ، وداعما لمنطق الدولة والشرعية والسيادة.


وانتخب دكاش نائبا لأول مرة سنة 1972 عن قضاء بعبدا وأعيد انتخابه سنة 1996.


كما فاز دكاش بالتزكية في الإنتخابات الفرعية التي اجريت في قضاء بعبدا في آذار 2006.
 
ونعاه ساسين دكاش عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: 
"في زمن القيامة رحل كبيرنا الآدمي الأصيل..الى اللقاء دكتور بيار الدكاش...حبيبنا".
 

لبنان

تعازي ووفيات

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