وفاة النائب السابق بيار دكاش

توفي النائب السابق بيار دكاش، لقب بطبيب الفقراء وكانت له مواقف وطنية ، وداعما لمنطق الدولة والشرعية والسيادة.





وانتخب دكاش نائبا لأول مرة سنة 1972 عن قضاء بعبدا وأعيد انتخابه سنة 1996.





كما فاز دكاش بالتزكية في الإنتخابات الفرعية التي اجريت في قضاء بعبدا في آذار 2006.



"في زمن القيامة رحل كبيرنا الآدمي الأصيل..الى اللقاء دكتور بيار الدكاش...حبيبنا". ونعاه ساسين دكاش عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا:"في زمن القيامة رحل كبيرنا الآدمي الأصيل..الى اللقاء دكتور بيار الدكاش...حبيبنا".