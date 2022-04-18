لبنان

المقعد الماروني الثالث في بعبدا لهذه اللائحة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-04-2022 | 04:15
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بات من المسلّم به أن المقعد الماروني الثالث في بعبدا يمكن أن يؤل إما إلى لائحة "التيار الوطني الحر" أو لائحة "القوات اللبنانية" أو لائحة "بعبدا تنتفض" التي تتصّدر لوائح المعارضة بالنظر إلى مروحة الدعم المتوافرة لها من قوى ومرجعيات بعبداوية. وهي تضم نعيم عون وخليل الحلو  وجان أبي يونس (موارنة) ورمزي كنج (شيعي). ويمكن وصف هذه اللائحة بـ"لائحة الخيار الثالث"، وهي مدعومة من حزب الكتائب. في المحّصلة، يُرّجح فوز لائحة تحالف "التيار الوطني" و"الثنائي الشيعي" بثلاثة مقاعد (ماروني وشيعيان)، ولائحة "القوات" - الإشتراكي بمقعدين (ماروني ودرزي)، وبذلك تكون المعركة الفعلية على المقعد الماروني الثالث، وسيكون لنسب التصويت وتشتت الأصوات واقتراع المغتربين تأثير مباشر على نتائجها.

المصدر: لبنان 24

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