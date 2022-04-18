رفع السقف بعد سد الابواب في وجهه

تبين أن التصعيد من جانب أحد النواب تلفزيونيا في وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري مرده الى فشل محاولاته التواصل مجددا مع "قنوات" رئيس المجلس النيابية، على اثر احداث مؤسفة وقعت قبل فترة.