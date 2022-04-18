23
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رفع السقف بعد سد الابواب في وجهه
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-04-2022
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبين أن التصعيد من جانب أحد النواب تلفزيونيا في وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري مرده الى فشل محاولاته التواصل مجددا مع "قنوات" رئيس المجلس النيابية، على اثر احداث مؤسفة وقعت قبل فترة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حركة حماس: أبناء شعبنا يتصدون لسياسة الأمر الواقع ويفشلون محاولات تقسيم المسجد الأقصى
Lebanon 24
حركة حماس: أبناء شعبنا يتصدون لسياسة الأمر الواقع ويفشلون محاولات تقسيم المسجد الأقصى
18/04/2022 17:08:44
18/04/2022 17:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعات من موظفي القطاع العام تتحضّر للتصعيد
Lebanon 24
مجموعات من موظفي القطاع العام تتحضّر للتصعيد
18/04/2022 17:08:44
18/04/2022 17:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: وزارة الخارجية الفلسطينية تروج للأخبار الكاذبة بهدف تأليب الرأي العام والتصعيد
Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: وزارة الخارجية الفلسطينية تروج للأخبار الكاذبة بهدف تأليب الرأي العام والتصعيد
18/04/2022 17:08:44
18/04/2022 17:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة للتصعيد في المسجد الأقصى
Lebanon 24
الخارجية الأردنية: إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة للتصعيد في المسجد الأقصى
18/04/2022 17:08:44
18/04/2022 17:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
تصعيد
سياسة
تابع
الأكثر قراءة
هشام حداد يحتفل بأحد الشعانين.. ناتالي زوجته حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
هشام حداد يحتفل بأحد الشعانين.. ناتالي زوجته حديث الجمهور (صور)
10:15 | 2022-04-17
17/04/2022 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجهزة بعشرات آلاف الدولارات تظهر على طرقات لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
أجهزة بعشرات آلاف الدولارات تظهر على طرقات لبنان.. ما هي؟
12:04 | 2022-04-17
17/04/2022 12:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
18/04/2022 12:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك أمني كبير لـ"مخابرات الجيش" في البقاع.. ما القصّة؟
Lebanon 24
تحرّك أمني كبير لـ"مخابرات الجيش" في البقاع.. ما القصّة؟
13:50 | 2022-04-17
17/04/2022 01:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة انفجار الضاحية أمس؟
Lebanon 24
ما حقيقة انفجار الضاحية أمس؟
02:39 | 2022-04-18
18/04/2022 02:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:00 | 2022-04-18
حادث الصرفند "الأخطر انتخابيًا".. "الثنائي" المتضرّر الأكبر منه؟!
06:00 | 2022-04-18
حزب الله .. ملائكة الرئاسة "بوقتها"
05:00 | 2022-04-18
مشهديّة ثلاثيّة تعيد لبنان إلى الحاضنة العربيّة والدوليّة: قرار دولي بمنع الإنهيار؟
09:40 | 2022-04-18
الدفاع المدني نفذ 1746 مهمة خلال الاسبوع الفائت
09:28 | 2022-04-18
انتخابات المغتربين... بيان جديد من الخارجية
09:22 | 2022-04-18
رسالة من تيمور جنبلاط لـ"عهد العتمة والتدمير والفساد وحليفه الأفسد"... هذا ما قاله
فيديو
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
18/04/2022 17:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
18/04/2022 17:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
18/04/2022 17:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact