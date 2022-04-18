لبنان

رفع السقف بعد سد الابواب في وجهه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-04-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-943358-637858700869974545.jpg
Doc-P-943358-637858700869974545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبين أن التصعيد من جانب أحد النواب تلفزيونيا في وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري مرده الى فشل محاولاته التواصل مجددا مع "قنوات" رئيس المجلس النيابية، على اثر احداث مؤسفة وقعت قبل فترة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حركة حماس: أبناء شعبنا يتصدون لسياسة الأمر الواقع ويفشلون محاولات تقسيم المسجد الأقصى
lebanon 24
18/04/2022 17:08:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعات من موظفي القطاع العام تتحضّر للتصعيد
lebanon 24
18/04/2022 17:08:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: وزارة الخارجية الفلسطينية تروج للأخبار الكاذبة بهدف تأليب الرأي العام والتصعيد
lebanon 24
18/04/2022 17:08:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة للتصعيد في المسجد الأقصى
lebanon 24
18/04/2022 17:08:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تصعيد

سياسة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-04-18
06:00 | 2022-04-18
05:00 | 2022-04-18
09:40 | 2022-04-18
09:28 | 2022-04-18
09:22 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website