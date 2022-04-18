ما حقيقة انفجار الضاحية أمس؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ليل امس بخبر انفجار سيارة في الضاحية الجنوبية ليل امس.



وفي التفاصيل، فإن حريقا كبيرا اندلع في شارع بعجور في مستودع خلف حرب تشيكن ما ادى الى احتراق الاليات الموجودة داخل المستودع وقد عمل عناصر الدفاع المدني على اخماد الحريق.