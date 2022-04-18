لبنان

ما حقيقة انفجار الضاحية أمس؟

Lebanon 24
18-04-2022 | 02:39
A-
A+
Doc-P-943373-637858718000343846.jpg
Doc-P-943373-637858718000343846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ليل امس بخبر انفجار سيارة في الضاحية الجنوبية ليل امس.

وفي التفاصيل، فإن حريقا كبيرا اندلع في شارع بعجور في مستودع خلف حرب تشيكن ما ادى الى احتراق الاليات الموجودة داخل المستودع وقد عمل عناصر الدفاع المدني على اخماد الحريق.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-04-18
05:00 | 2022-04-18
06:10 | 2022-04-18
05:46 | 2022-04-18
05:38 | 2022-04-18
04:54 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website