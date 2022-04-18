الحريري يحتفل بعيد ميلاده.. شاهدوا صوراً نادرة له قبل 35 عاماً!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور النادرة للرئيس سعد الحريري بمناسبة عيد ميلاده الذي يُصادف اليوم 18 نيسان.

وأظهرت بعض الصور الحريري في صباه وفي مرحلة الشباب، كما ظهر الأخير أيضاً في صورة مع والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

يُشار إلى أنّ الحريري وُلِد عام 1970 ويبلغ من العمر حالياً 52 عاماً.