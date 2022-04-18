لبنان

سلام: نأمل قيامة لبنان

Lebanon 24
18-04-2022 | 03:42
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غرد الرئيس السابق تمام سلام عبر حسابه على "تويتر": "‏فصح مجيد الى اللبنانيين بشكل عام والى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي بشكل خاص. أعاده الله على الجميع بالصحة والسلام والطمأنينة، آملين بقيامة لبنان من جديد"
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