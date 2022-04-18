سلام: نأمل قيامة لبنان

غرد الرئيس السابق تمام سلام عبر حسابه على "تويتر": "‏فصح مجيد الى اللبنانيين بشكل عام والى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي بشكل خاص. أعاده الله على الجميع بالصحة والسلام والطمأنينة، آملين بقيامة لبنان من جديد"