لبنان

الدكتور نسناس في ذمة الله

Lebanon 24
18-04-2022 | 04:01
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غيّب الموت صباح اليوم الاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور روي نسناس بعد صراع طويل مع المرض.
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لبنان

تعازي ووفيات

وفاة

روي نسناس

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