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لبنان
مستشفى راشيا يطلق الحملة الخامسة لعمليات القلب المفتوح للأطفال
Lebanon 24
18-04-2022
|
04:38
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أطلق مستشفى راشيا الحكومي، تزامنا مع إعادة تصنيفه بقرار من مجلس الوزراء من فئة ج الى فئة ب، الحملة الخامسة لعمليات القلب المفتوح عند الأطفال، الذين يعانون تشوهات خلقية في القلب، بالتعاون مع جمعية Pure Heart اللبنانية وبإشراف William Novick Global Cardiac Alliance(NCA)، وبتمويل من جمعية Islamic Relief Worldwide - الإغاثة الإسلامية عبر العالم، ومتابعة من عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، وباشر رئيس جمعية pure heart foundation الدكتور وليد سرحان والفريق الأميركي - الدولي المشرف، بإجراء العمليات منذ مطلع أسبوع الفائت، وستشمل هذه المرحلة 15 عملية ليصبح إجمالي عدد العمليات حوالى 70 عملية لأطفال لبنانيين ومن جنسيات مختلفة خلال السنوات الخمس الماضية.
وشكر المدير الطبي في المستشفى الدكتور ربيع أبو شامي "للفريق الطبي الدولي مجيئه للمرة الخامسة منذ العام 2017، وبدأ بالتعاون مع المستشفى وإجراء عمليات جراحية لقلوب أطفال يصارعون من أجل نبض الحياة، بغض النظر عن جنسيتهم ودينهم ولون بشرتهم"، وشكر "لممولي هذه الحملة عطاءهم باسم الإنسانية والأمل والرجاء"، منوها بجدوى التعاون مع جمعية pure Herat وجهودهم لتحضير الأطفال الذين خضع بعضهم وسيخضع غيرهم للجراحة ومتابعتهم بعد الجراحة". كذلك شكر لمجلس إدارة المستشفى "تسهيله هذه المهمة الصعبة وتأمين مختلف اللوجستيات والمعدات والأدوية، وتذليل كل العقبات لإنجاح الحملة وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي".
وقال: "خلال أسبوعين سيتم إجراء 15 عملية جراحية مختلفة، نفذ بعضها بنجاح باهر، بالإضافة الى إجراء بعض عمليات قسطرة تشخيصية للقلب لحالات جديدة ممكن أن يجرى لها عمليات جراحية لاحقا، وكذلك متابعة حالات بعض الأطفال الذين خضعوا لجراحة في الحملات السابقة".
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