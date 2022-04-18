مأساة في زحلة.. سجينة أقدمت على شنق نفسها!

أقدمت السجينة ع. ر سورية الجنسية، على شنق نفسها في غرفة الحمام داخل سجن النساء في زحلة.



وكانت السجينة أوقفت منذ أكثر من 40 يوما على خلفية قتل زوجها ورميه في حفرة قريبة من منزلهما في أعالي زحلة.