مصلحة الليطاني: قطع وعزل خطّي أولي - جمهور الثلاثاء لإجراء الصيانة الضرورية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن قطع وعزل خطي أولي - جمهور "66 ك ف" نهار الثلاثاء في 19/4/2022 من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة بعد الظهر لإجراء الصيانة الضرورية وإصلاح العطل الطارئ على هذين الخطين.