لبنان

مصلحة الليطاني: قطع وعزل خطّي أولي - جمهور الثلاثاء لإجراء الصيانة الضرورية

Lebanon 24
18-04-2022 | 04:51
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن قطع وعزل خطي أولي - جمهور "66 ك ف" نهار الثلاثاء في 19/4/2022 من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة بعد الظهر لإجراء الصيانة الضرورية وإصلاح العطل الطارئ على هذين الخطين.
 
 
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