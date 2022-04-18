جريمة مروّعة في القاع.. رجلٌ يقتل والد زوجته!

أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع عن حصول جريمة مروّعة في بلدة القاع، حيث أقدم أحد الأشخاص ويدعى "م.ر." على قتل والد زوجته "م.ر.".

ووفقاً للمعلومات، فإن الجريمة حصلت لأسباب عائلية، وقد سلم القاتل نفسه إلى الأجهزة الأمنية.