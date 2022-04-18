لبنان

نقابة مستخدمي الضمان تعلن تعليق الاضراب

Lebanon 24
18-04-2022 | 05:38
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أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أن "النقابة، وبعد المساعي الإيجابية المشكورة لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر والتي أثمرت بالدعوة لعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل للموافقة على إفادة مستخدمي الصندوق والأجراء المياومين من مرسوم المساعدة الاجتماعية، تعلن تعليق الإضراب والامتناع عن العمل الذي سبق أن أعلنته على أن يبقى الإجراء السابق بشأن يوم الجمعة من كل أسبوع ساريا حتى إشعار آخر". 
 
وتوجهت بجزيل الشكر الى "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء ووزير العمل الدكتور مصطفى بيرم خصوصا على مساعيه الإيجابية والمدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لاسيما الأعضاء الذين طلبوا عقد الجلسة الاستثنائية خصوصا وجميع الذين تجاوبوا مع مطلب نقابة مستخدمي الضمان".
 
وتقدمت بالشكر ايضا من الزميلات والزملاء ب"أسمى آيات الاحترام على الموقف المشرف والصلب الذي اتخذتموه إلى جانب حقوقكم وتعدكم النقابة بأنها ستبقى العين الساهرة على صون المؤسسة والحقوق المكتسبة وستتابع مراقبة مجريات الأمور لاتخاذ الموقف المناسب بشأنها على أن يعقد المجلس التنفيذي جلسة فور انتهاء جلسة مجلس الإدارة المزمع عقدها نهار الأربعاء المقبل". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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