لبنان

حريق حصروت - داريا يتوسع.. صعوبة في إخماده بسبب الرياح

Lebanon 24
18-04-2022 | 06:10
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 توسعت رقعة الحريق في خراج بلدة حصروت، ووصلت الى التلة البيضاء، والمنطقة المتداخلة بين خراج بلدات حصروت - عانوت - داريا - غريفة، ويواجه عناصر الدفاع المدني صعوبات في اخماد الحريق بسبر وعورة المنطقة وعدم وجود الطرق، إضافة الى سرعة حركة الرياح، التي تنقل الحريق من منطقة الى اخرى.
المصدر: الوكالة الوطنية
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