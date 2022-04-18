حريق حصروت - داريا يتوسع.. صعوبة في إخماده بسبب الرياح

توسعت رقعة الحريق في خراج بلدة حصروت، ووصلت الى التلة البيضاء، والمنطقة المتداخلة بين خراج بلدات حصروت - عانوت - داريا - غريفة، ويواجه عناصر الدفاع المدني صعوبات في اخماد الحريق بسبر وعورة المنطقة وعدم وجود الطرق، إضافة الى سرعة حركة الرياح، التي تنقل الحريق من منطقة الى اخرى.