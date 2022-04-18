الأسمر: ثورة الرغيف لن ترحم أحداً

دعا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى معالجة ملف الطّحين بشكل جذري بعيداً عن التجاذبات، معتبراً أن "ثورة الرغيف لن ترحم أحداً وقد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وسياسية تلقي بظلالها على الاستحقاقات الدستورية المقبلة".

ودعا الأسمر في بيان إلى "محاربة كل محتكر ومهرّب للطحين، لما في ذلك من أهمية على صعيد تأمين لقمة عيش العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود".

وشكر الأسمر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي موقفه من ملف الطحين، مشيراً إلى أن "الأزمات المتكررة في هذا القطاع تدلّ على أن هناك شيئاً يجري التحضير له، وقد يكون رفع الدعم عن رغيف الفقراء أو عن جزء من مشتقات الطحين التي تستعمل في غير محلها".

وشدّد رئيس "العمالي العام" على ضرورة فضح المرتكبين والمتورطين واستيراد القمح وتأمين وصوله الى لبنان، بالتعاون مع المطاحن أو بصورة منفردة، وبتحديد تجار الطحين والكميات المسلمة أصولًا وقانونا الى الأفران بحسب الحاجة منعا للاحتكار والتهريب".