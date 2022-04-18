لبنانية تُدير مناظرة ماكرون ولوبن.. صحافية وابنة وزير سابق تعرفوا اليها! (صور)

وقع اختيار رؤساء تحرير قنوات التلفزيون الفرنسي على الصحافية اللبنانيّة ليا سلامة والصحافي مذيع الأخبار على القناة الأولى جيل بولو لإدارة المناظرة المرتقبة بين المرشحين للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون ومارين لوبن.





وستبثّ المُناظرة مساء الأربعاء المقبل في الساعة التاسعة بتوقيت فرنسا على شاشات مُختلف القنوات الفرنسية ويتابعها الفرنسيون والمهتمون في فرنسا والعالم. وستبثّ المُناظرة مساء الأربعاء المقبل في الساعة التاسعة بتوقيت فرنسا على شاشات مُختلف القنوات الفرنسية ويتابعها الفرنسيون والمهتمون في فرنسا والعالم.

وليا ابنة وزير الثقافة اللبناني الأسبق الدكتور غسان سلامة وزوجته ماري بوغوسيان. ولدت في 1979 وغادرت لبنان مع أهلها وشقيقتها خلال الحرب الأهلية وتخرجت من الجامعة في باريس.

توجت سلامة عام 2015 أفضل صحافية في إجراء المقابلات في فرنسا.