لبنان

وهاب يناشد قيادة الجيش

Lebanon 24
18-04-2022 | 08:12
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":
 
"أناشد قيادة الجيش تكثيف الجهود لمعالجة الحريق الذي يطال أحراش القرى في اقليم الخروب والشوف".
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