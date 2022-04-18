لبنان

الابيض يتسلم أنظمة للطاقة الشمسية ومستلزمات طبية يابانية غدا

Lebanon 24
18-04-2022 | 08:20
A-
A+
Doc-P-943476-637858916753861621.png
Doc-P-943476-637858916753861621.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 يتسلم وزير الصحة العامة، الدكتور فراس الابيض، في مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي، أنظمة للطاقة الشمسية، ومستلزمات طبية خاصة بالعناية الفائقة، ونظاما لتعقيم المستشفيات الحكومية، الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء في 19 من الحالي، في حضور سفير اليابان أوكوبو تاكيشي، مدير مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في المركز الاقليمي في الاردن محمد عثمان أكرم.  
 
وهذه الهبة هي من ضمن مشروع "الدعم العاجل للمرافق الصحية الحرجة في لبنان"، الممول من الحكومة اليابانية، والذي أنجز بنجاح عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS. 
 
كما، سيتم إطلاق مشروع جديد بعنوان "الدعم العاجل للقطاع الصحي في لبنان"، الهادف الى تزويد عدد من المستشفيات الحكومية بمعدات طبية وأنظمة طاقة شمسية.
 
ولمناسبة الزيارة يفتتح الدكتور أبيض قسم الجراحة التجميلية في مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي، والمجهز بأحدث المعدات الطبية والتقنيات الجراحية.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-04-18
09:40 | 2022-04-18
09:28 | 2022-04-18
09:22 | 2022-04-18
08:40 | 2022-04-18
08:12 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website