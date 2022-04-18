رسالة من تيمور جنبلاط لـ"عهد العتمة والتدمير والفساد وحليفه الأفسد"... هذا ما قاله

اكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في رسالة الى "العهد الفاسد وحليفه الأفسد"، بأنّ "الوطن ليس للتقسيم"، مضيفاً في ختام جولته في منطقة الشوف الاعلى "استمرار النضال لاستعادة بلدنا من الذين دمروه جماعة عهد العتمة، مؤكّداً "النضال لاستراد الوطن الى الاحرار والشباب لتحقيق طموحاتكم في بقاء لبنان".