لبنان

رعد: من يرفع شعار لا لسلاح المقاومة في الانتخابات يريد لنا الارتماء في احضان اسرائيل واميركا

Lebanon 24
18-04-2022 | 10:40
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أعلن رئيس كتلة "الوفاء للممقاومة" النائب محمد رعد "أننا نريد الاستقرار لبلدنا، ونقدم الدليل تلو الدليل على ان الاستقرار تصنعه المقاومة، فالاعلام أحيانا يلعب لعبة التضليل في البلد، بأن لبنان سيبقى في حالة حرب وينتقل من حرب الى حرب فنقول لهم، لا أحد في البلد يريد الحرب، نحن نريد السلام أكثر من الجميع، ونحن حريصون على الامن والاستقرار، لاننا نريد ان يتحول بلدنا الى بلد منتج وقادر وفاعل، وله دور مؤثر في المنطقة، وهذا لا يتحقق الا اذا كان وضعه مستقرا ولديه قدرة انتاجية ولديه سياسات تدعم هذه القوى الانتاجية، من أجل ان توفر كل ما يحتاجه البلد من حاجات وما لا يقدر على فعله يستطيع مبادلته مع الدول الاخرى".

أضاف: "نحن نقول إن الجيش والشعب والمقاومة في لبنان هم الذين يصنعون استقلالهم ويحمون بلدهم، لان أي حماية للبنان تستند على دعم من الخارج، معنى ذلك الارتهان والابتزاز، الابتزاز بلقمة عيشنا بسياساتنا الداخلية وبطريقة انتاجنا وايضا بارتهان مصالحنا للعلاقات الجيدة مع الخارج، بحيث لا نستطيع قلي بيضة الا اذا سمحوا لنا بذلك".

وختم رعد:" ان الذين يرفعون شعار لا لسلاح المقاومة في هذه الانتخابات، يريدون لنا الارتماء في احضان اسرائيل وامريكا، وهذا هدفهم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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