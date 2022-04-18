لبنان

توتر بين أنصار مرشح وموكب هادي حبيش في عكار.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
18-04-2022 | 11:07
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أفادت المعلومات عن حصول توتر في بلدة البيرة - عكار، إثر إشكال بين مناصري المرشح محمد المسلماني وعناصر موكب النائب هادي حبيش الذي كان يمرّ في البلدة.
 
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً للمسلماني يتهم فيه موكب حبيش باقتحام رصيف كان مواطنون يتجمعون عليه. 
 
بدوره، قال مصدر مقرب من حبيش أن شباناً من مجموعة المسلماني اعتدت على موكب الأول، كما جرى قطع الطريق أمامه من دون معرفة الأسباب.
 
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد جرى تسجيل إطلاق نار في الهواء بمكان الإشكال. 
 
إلى ذلك، صدر بيانٌ باسم "ثوار وشباب البيرة" أشار إلى أن "موكب حبيش حاول وبشكل متعمّد، صدم المرشح محمد مسلماني في البلدة". 
 
ونفى البيان ما يشاع عن اعتراض الشبان لموكب حبيش، مشددين على أنه "يتوجب على الأخير احترام البلدة وأهلها، وعدم اعتماد أي سلوك فوقي معهم". 
 
 
 
 
 
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