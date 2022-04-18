22
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقيب الأطباء: لبنان على شفير الهاوية وحان الوقت لإنقاذه
Lebanon 24
18-04-2022
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن نقيب أطباء لبنان شرف أبو شرف البيان الآتي:
"تضامناً مع إتحاد نقابات المهن الحرة، تحذر نقابة الأطباء في لبنان السلطتين التنفيذية والتشريعية، من مغبة تمرير مشروع قانون الكبيتال كونترول بصيغته الاستنسابية وغير القانونية الحالية، عبر وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وبمعزل عن رزمة القوانين و التدابير الضرورية الملازمة والمكملة، ومن دون الكشف عن خطة التعافي التي تظهر الخسائر الحقيقة وكيفية سدّها، ولاسيما منها الكشف عن تحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، وتوحيد سعر الصرف، و إعادة هيكلة المصارف، ورفع السرية المصرفية ، و البدء الفوري بالتحقيقات وفي مقدمها قانون الاثراء غير المشروع ، وتطبيق القوانين والأنظمة المصرفية، ومحاسبة كل من اخلّ او تجاوز القوانين، كي لا يصار إلى تحميل المودعين القسم الأكبر من الخسائر وفقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة".
وأضاف البيان: "إن عدم السماح للمودعين والنقابات وأعضائها باستعمال أرصدتهم لتسديد النفقات الباهظة التي ستترتب عليهم، والاستمرار بتزويب الودائع من خلال تعاميم غير دستورية وغير قانونية، وتقييد السحوبات، واستشراء آفة السمسرة المتمثلة باقتطاع العمولات والنسب غير القانونية في الأسواق المالية، كل هذا سيؤدي بقطاعات المهن الحرة وبخاصة القطاع الطبي في لبنان إلى الهاوية".
وتابع: "لذلك، جئنا اليوم محذرين من مغبة التمادي في مخالفة القوانين وإفلاس الشعب. إ
ن لبنان على شفير الهاوية وحان الوقت لإنقاذه، و
المطلوب من الحكومة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الاصلاحات والعمل بسرعة وشفافية ومسؤولية على خطة تعافي مالية ومصرفية تحمي ودائع المواطنين وتعيد الثقة بالنظام المصرفي".
تابع
الأكثر قراءة
ما حقيقة انفجار الضاحية أمس؟
Lebanon 24
ما حقيقة انفجار الضاحية أمس؟
02:39 | 2022-04-18
18/04/2022 02:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
18/04/2022 12:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك أمني كبير لـ"مخابرات الجيش" في البقاع.. ما القصّة؟
Lebanon 24
تحرّك أمني كبير لـ"مخابرات الجيش" في البقاع.. ما القصّة؟
13:50 | 2022-04-17
17/04/2022 01:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة في بعلبك.. حادثة لا تخطر في البال تُنهي حياة طفل!
Lebanon 24
فاجعة في بعلبك.. حادثة لا تخطر في البال تُنهي حياة طفل!
13:37 | 2022-04-17
17/04/2022 01:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباءٌ عن حرائق وإطلاق نار بمحيط فندق "غولدن بلازا".. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
أنباءٌ عن حرائق وإطلاق نار بمحيط فندق "غولدن بلازا".. ما حقيقتها؟
16:33 | 2022-04-17
17/04/2022 04:33:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-04-18
مشهديّة ثلاثيّة تعيد لبنان إلى الحاضنة العربيّة والدوليّة: قرار دولي بمنع الإنهيار؟
13:00 | 2022-04-18
جريمة مروّعة في المتن.. اغتصابُ صيدلانية وقتلها بمكان عملها!
12:19 | 2022-04-18
تفاصيل كمين أمني لـ"مخابرات الجيش" في البقاع.. هذا ما جرى خلاله
12:16 | 2022-04-18
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
11:58 | 2022-04-18
جريحان بحادث سير على طريق دير الزهراني - النبطية
11:07 | 2022-04-18
توتر بين أنصار مرشح وموكب هادي حبيش في عكار.. ماذا حصل؟
فيديو
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
18/04/2022 20:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
18/04/2022 20:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
18/04/2022 20:29:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact