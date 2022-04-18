لبنان

جريمة مروّعة في المتن.. اغتصابُ صيدلانية وقتلها بمكان عملها!

Lebanon 24
18-04-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-943549-637859090603792422.jpg
Doc-P-943549-637859090603792422.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هزّت منطقة المروج - المتن جريمة مروّعة، إذ أقدم مجهولون على اغتصاب وقتل الصيدلانية ليلى رزق في مكان عملها.
 
ونعى نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم الصيدلانية رزق، فقال: "أنعو إليكم الزميلة والصديقة والحبيبة ليلى رزق، والتي  رحلت بجريمة فظيعة في صيدليتها الكائنة في منطقة المروج المتنيّة. اتواصل مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة المروّعة، ولحماية الصيادلة. رحمها الله، وحمى كل اللبنانيين والصيادلة". 
 
إلى ذلك، أفادت معلومات "لبنان24" أن وزير الداخلية بسام المولوي وسلوم توجها إلى المروج لمتابعة التحقيقات بالجريمة. 
 
وحتى الآن، فإنه لا تفاصيل أو معلومات اضافية عن الحادثة، بانتظار استكمال التحقيقات وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة.
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:28 | 2022-04-18
18:25 | 2022-04-18
18:18 | 2022-04-18
17:29 | 2022-04-18
17:20 | 2022-04-18
17:17 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website