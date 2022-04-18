جريمة مروّعة في المتن.. اغتصابُ صيدلانية وقتلها بمكان عملها!

هزّت منطقة المروج - المتن جريمة مروّعة، إذ أقدم مجهولون على اغتصاب وقتل الصيدلانية ليلى رزق في مكان عملها. ونعى نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم الصيدلانية رزق، فقال: "أنعو إليكم الزميلة والصديقة والحبيبة ليلى رزق، والتي رحلت بجريمة فظيعة في صيدليتها الكائنة في منطقة المروج المتنيّة. اتواصل مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة المروّعة، ولحماية الصيادلة. رحمها الله، وحمى كل اللبنانيين والصيادلة".

إلى ذلك، أفادت معلومات "لبنان24" أن وزير الداخلية بسام المولوي وسلوم توجها إلى المروج لمتابعة التحقيقات بالجريمة.