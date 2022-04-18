كنعان يستنكر جريمة المروج: لكشف المتورطين وإنزال أقسى العقوبات بحقهم

غرّد النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ما حصل في بلدة المروج المتنية من جريمة بربرية استهدفت الصيدلانية ليلى رزق بوحشية شكلت اعتداء صارخ على قيمنا ومجتمعنا واهلنا مرفوضة بكل المقاييس وتستدعي التحرّك الفوري والاستثنائي للأجهزة الامنية والقضائية لكشف المجرمين وانزال اقسى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم".

ما حصل في بلدة المروج المتنية من جريمة بربرية استهدفت الصيدلانية ليلى رزق بوحشية شكلت اعتداء صارخ على قيمنا ومجتمعنا واهلنا مرفوضة بكل المقاييس وتستدعي التحرّك الفوري والاستثنائي للأجهزة الامنية والقضائية لكشف المجرمين وانزال اقصى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة لغيرهم! — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) April 18, 2022