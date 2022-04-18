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لبنان
خبرٌ عن الدولارات الممزقة والقديمة في لبنان.. هذا ما يحلّ بها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-04-2022
|
14:02
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بشكل يومي، تظهر في السوق الموازية دولارات ممزقة ومهترئة، سواء بين الصرافين أو لدى الأشخاص الذين يقومون بأعمالٍ تجارية يومية.
مع هذا، فإنه يمكن للمواطن أن يحصل عبر الصرافات الآلية الخاصة بالمصارف على تلك الأوراق النقدية، فيبادر لاستبدالها بأخرى أفضل حالاً داخل المصرف نفسه الذي حصل منه على تلك الدولارات.
وعن مصير الدولارات الممزقة، يقول الخبير الاقتصادي والمالي محمد الشامي لـ
"لبنان24
": "هناك نوعان من الدولارات الممزقة: النوع الأول وهو الذي يكون ممزقاً من أطراف معينة ولكن رقمه التسلسلي ما زال واضحاً وظاهراً وسليماً. أما النوع الثاني فهو الذي يكون ممزقاً وبالياً ورقمه التسلسلي ليس واضحاً أو تعرض للإزالة".
وأوضح الشامي أن "النوع الأول من الدولارات الممزقة أو المهترئة يمكن استبداله بسهولة"، وأردف: "في لبنان، يتم تحويل تلك الدولارات الممزقة إلى مصرف لبنان الذي بدوره ينقلها إلى الولايات المتحدة وتحديداً إلى البنك الفيدرالي.. هناك، يجري استبدال العملات النقدية المهترئة بأخرى جديدة، والشرط الأساس أن يكون الرقم التسلسلي للورقة النقدية سليماً".
وتابع الشامي: "أما في ما خصّ الورقة النقدية المهترئة والتي تعرض رقمها للإزالة، فإنها تتحوّل إلى التلف".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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