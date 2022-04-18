كلامٌ من السفيرة الأميركية عن "حزب الله".. ماذا قالت؟

أكدت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أن الولايات المتحدة تحاول مساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة لكي يتمكنوا من التمتع بمستقبل أكثر اشراقاً.

وجاء كلام شيا جاء خلال احتفالٍ بالذكرى الـ39 لتفجير السفارة الأميركية في عين المريسة، إذ قالت: "اليوم هو ذكرى جليلة بالنسبة لنا، نتذكّر فيها الهجوم المروّع الذي أودى بحياة 52 شخصًا في 18 نيسان 1983. وفي شهر أيلول من العام التالي، في هذا المكان هنا بالتمام، فقدنا 23 شخصاً اضافياً".