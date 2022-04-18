لبنان

خطوة جريئة.. مدرسة لبنانية حسمت 50% من القسط المدرسي لطلاب الروضات

Lebanon 24
18-04-2022 | 14:51
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كشفت مدرسة المطران، مدرسة الحكمة - بيروت، الكاثوليكية التي تعتمد المنهجين اللبناني والفرنسي، أنها قررت حسم 50% على القسط المدرسي لتلامذة الروضات للعام الدراسي 2022 - 2023.
 
وجاء في بيان المدرسة أنه تم القيام بهذه المبادرة، في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وكذلك على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء انفجار الرابع من آب، وبعد إعادة تأهيلها وترميمها وتجهيزها بما يتناسب والمستوى التعليمي المنشود، وتماشيا مع رؤية راعي الأبرشية سيادة المطران بولس عبد الساتر."
 
ودعا البيان من يهمه الأمر للتوجه إلى المدرسة من الاثنين إلى الخميس بين الساعة 8:00 صباحا والساعة 1:00 بعد الظهر، أو الاتصال على الرقم: 01/561990 - 1 - 2 ext: 116.
 
 
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