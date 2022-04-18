تحذيرٌ طارئ بشأن الخبز والطحين.. ما الجديد؟

حذر رئيس نقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب زكريا العربي القدسي من أزمة رغيف جديدة في حال لم يتم تأمين حاجة الأفران من الطحين.وقال العربي في تصريح له إنّ "أزمة الطحين عادت لتهدد عمل الأفران بعدما نفد مخزون معظمها أو كاد ينفد"، موضحاً أن "ما تبقى لدى القسم الأكبر من أفران صيدا من طحين بما فيها أفران العربي، لا يكفي الا حتى يوم غد الثلاثاء".وناشد العربي "وزير الاقتصاد العمل على ايجاد حل سريع لأزمة الطحين، لتتمكن الأفران من الاستمرار بتأمين الرغيف للمواطنين".