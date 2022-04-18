بعد جريمة المروج.. دعوة لإقفال الصيدليات غداً

دعا نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم في بيان، إلى إقفال الصيدليات غداً في كافة المناطق اللبنانية طوال النهار، وذلك حداداً على روح الصيدلانيةالتي قُتلت اليوم إثر جريمة مروّعة بمنطقة المروج - المتن.