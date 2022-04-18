جديد جريمة المروج.. هذا ما أعلنه وزير الداخلية

أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في تغريدة له عبر "تويتر" أن "ملابسات جريمة المروج ستكشف بجهود الأجهزة الأمنية المثابرة"، وقال: "أعطيت أوامري لجمع كامل المعلومات التقنية وتحليلها ووضعها في خدمة التحقيق الذي أتابعه لحظة بلحظة".

وختم: "خالص العزاء لأهل الضحية وعهدي لهم ان اقوم بكل ما في وسعي للقبض على المتورطين".

وأودت الجريمة بحياة الصيدلانية ليلى رزق، إذ عثر عليها مذبوحة في مكان عملها.

ونعى نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم الصيدلانية رزق، قائلاً: "أنعو إليكم الزميلة والصديقة والحبيبة ليلى رزق، والتي رحلت بجريمة فظيعة في صيدليتها الكائنة في منطقة المروج المتنيّة. اتواصل مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة المروّعة، ولحماية الصيادلة. رحمها الله، وحمى كل اللبنانيين والصيادلة".











