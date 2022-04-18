مقدمات النشرات المسائية

مع انطلاق العد العكسي للانتخابات النيابية بعد أقل من شهر، يرتفع صوت الحملات الانتخابية في مقابل عدم إظهار حماسة كافية من قبل اللبنانيين في حدها الأدنى للاقتراع.وفيما تعاود الحركة السياسية نشاطها قبل عطلة فصح التقويم الشرقي، يشهد الغد وقفات تحذيرية لنقابات المهن الحرة اعتراضا على قانون الكابيتال كونترول، في وقت تنعقد جلسة نيابية مشتركة في مجلس النواب لمتابعة درس مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.وفي الشأن المالي يندرج مشروع هيكلة القطاع المصرفي في سياق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي ترجمة لمشروع هيكلة القطاع وكذلك توحيد سعر الصرف ولكن تبقى العين على مصير الودائع وهناك خيارات عديدة مدار بحث في هذا السياق.أما معيشيا فيبدو واضحا أن رئيس الحكومة لن يسمح بترك ملف الخبز والطحين يفعل فعله بالمواطنين بعد أزمة شهدتها الأسواق المحلية نتيجة التقنين في تسليم الخبز خصوصا أنه ملف يستنزف الخزينة وجيوب المواطنين لحساب المحتكرين وهو سيدعو الى جلسة خاصة قريبا للبحث في ملف القمح والطحين وواقع الأفران.عطلة الفصح تجلت اليوم. فلا عظات نارية ولا مواقف ملتبسة ولا تصريحات لافتة، كأننا نعيش مرحلة هدوء ما قبل العاصفة. فقط خبر وحيد اخترق الجمود السياسي، وتمثل بتأكيد زيارة رئيس الحكومة الى المملكة العربية السعودية. الزيارة التي ستحصل مبدئيا قبل عيد الفطر ستتبعها جولة خليجية لميقاتي. هدفان من الزيارة والجولة: اعادة وصل ما انقطع بين لبنان وعمقه العربي ، وتفعيل الصندوق السعودي - الفرنسي. والواضح ان الزيارة والجولة تأتيان بعد بدء عودة السفراء الخليجيين الى لبنان ، ما يؤشر الى ان مرحلة ترك لبنان وحيدا في مواجهة المشروع الايراني انتهت او انها على وشك الانتهاء. كما ان الحراك الديبلوماسي لرئيس الحكومة يعني انه أخذ زمام المبادرة وانه على تناغم شبه كلي مع المشروع الفرنسي - العربي الهادف الى اعادة تعويم الوضع في لبنان اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا. فهل تسمح ايران واذرعتـها في لبنان بتحقيق هذا الهدف؟ماليا: الدولار تخطى بعد الظهر عتبة ال 25 الف ليرة ، فيما تبحث اللجان المشتركة غدا في قانون الكابيتال كونتول. وحتى الان لم يعرف ما اذا كانت اللجان ستـقر القانون وترفعه الى الهيئة العامة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. لكن اقرار القانون لن يكون سهلا ، وخصوصا ان شوائب كثيرة تعتريه ، وهو ، بحسب كثيرين ، قانون خطر يضرب عددا من المقومات الاقتصادية التي قام عليها لبنان. لكن الامر الاخطر يتمثل في بقاء مرسوم التشكيلات القضائية في جارور وزير المال من دون توقيع ، وذلك بحجة ان تشكيل الهيئة العامة لمحاكم التمييز غير ميثاقي . طبعا الحجة غير صحيحة ، وهي ذريعة ليواصل ثنائي امل - حزب الله شل القضاء ، وخصوصا شل عمل المحقق العدلي طارق البيطار ومنعه من اصدار قراره الظني في جريمة تفجير المرفأ. لذلك ايها اللبنانيون: شاركوا بكثافة في الاستحقاق الانتخابي الاتي. ف " التغيير بدو صوتك وبدو صوتك... وب 15 ايار خللو صوتكن يغير"بالمقاومة سيعود الاسرى والمسرى .. هو خيار أهل الأرض ووعد أهل السماء، وكان وعدا مفعولا..من اكناف بيت المقدس وفي ايام مسرى رسول الله، اجتمعت المقاومة بفصائلها وأجمعت على خيارها ووحدة كلمتها وسلاحها من القدس الى بيروت ، راسمة للعدو خطوطا حمرا ولفلسطين والامة خط نجاة، وللاسرى حرية ستكون اقوى من قضبان السجان.. اما للمطبعين فأكدت كلمات قيادات المقاومة انهم سيخيبون كما الصهاينة المحتلين، وان القدس وقداستها وتاريخها لن يرحموا الخائنين..الى اوجاع اللبنانيين المأسورين بين قضبان الحصار والتجار، لا سماح بالانقاذ الى الآن، فالجماعة المستحكمة بمفاصل الاقتصاد لا تزال على قرارها معينة الاميركي باحكام حصاره.وعلى اوجاع اللبنانيين تتراقص اللوائح الانتخابية وترتفع الخطابات تحريضا وتيئيسا وتخوينا تحت عناوين التغيير، ولم يغير هؤلاء الا البندقية من كتف الى كتف، دون ان يقدموا اي مشاريع انقاذية او خططا للحل..وعلى خط التضحية والصمود والمقاومة، يحيي الجنوبيون واللبنانيون اليوم ذكرى مجزرة قانا الاولى التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين اللبنانيين - وتحت خيمة الامم المتحدة عام ستة وتسعين، يومها دفن الجنوبيون شهداءهم ولم يدفنوا ذاكرتهم التي لن يشوهها صراخ من هنا او عويل من هناك، يريد الاقتصاص من المقاومة التي هزمت العدو وانتصرت لهؤلاء الشهداء.. وهي المانعة اليوم لتكرار مثل هذه المجازر التي يعج بها العالم وتحت اعين الامم المتحدة..فقد الجيش الأبيض محاربين اثنين من صفوفه كانا على أعلى سلم الوعي والإنسانية فمن بيار دكاش إلى روي نسناس حكاية طب مقرونة بنشر المفاهيم العلمية. ابن الحدث بيار دكاش والنزيل الدائم في مستشتفى السان تيريز .. لم يذكر التاريخ أنه خذل أحدا يسأل المريض عن ألمه لا عن ماله. أما روي نسناس فقد حارب كورونا أكثر من سنتين.. وقف لها مقاتلا داخل المستشفيات وعلى الشاشات ولم يتنبه إلى مرض أكثر خبثا سوف يستسلم له باكرا..أن يخطف الموت طبيبين فتلك مشيئة الهية، أما أن يخطف مطلوب موظفا برتبة محاسب لمسلسل تلفزيوني فتلك لم تعد لقطة درامية ومنذ أكثر من ثمان وأربعين ساعة لا يزال مصير المحاسب في شركة الصباح إخوان مخطوفا بماله وذلك في أثناء تصوير مسلسل "بطلوع الروح" في مدينة بعلبك والمشهد الذي بقي خارج الكاميرا كان في دهم مخابرات الجيش منزل أحد المطلوبين المدعو محمد حسين صعب الملقب بمحمد روما الذي يرسل اليوم تهديدات علنية تتوعد "بطلوع روح" مدير مخابرات الجيش في البقاع العميد محمد الأمين. عصابة تهدد جيشا.. ومسلسل خطف يخطف المسلسلات.. وعمليات اضطراب أمنية متنقلة ترتفع سحبها في شهر الانتخابات.لكن كل الحوادث الى الساعة لا تزال غير قابلة لتفجير موعد الخامس عشر من أيار السالك على خطين.. نيابي ومن بعده رئاسي واستعدادا لهذا التاريخ تدفق اليوم مزيد من المهرجانات الانتخابية وكان أبرزها إعلان لائحة "لوطني" في بيروت الأولى مرشيحها وبرنامجها وفي حفل الإطلاق دعت المرشحة النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان الناخبين إلى التصويت لمن يشاؤون إلا أحزاب السلطة قائلة "اوعى تعطوهن صوتكن" ورأت أن بيروت الأولى هي الأولى في شراء الأصوات والذمم اليوم .. بيروت التي فجروها وأطفأوها يرفعون الان فيها شعارات السيادة وقالت إن السيادة ليست شعارا نحمل خلفه سرقة أموال الناس وشهد حفل إعلان اللائحة في ريف الأشرفية إطلالة المرشحة السابقة جمانة حداد التي كانت قاب النيابة ..حين نجحت ليلا وأسقطت ذات صباح ومن بيروت إلى الجبل.كانت المعارضة تطلق لائحة "توحدنا للتغيير" المكتملة في الشوف عاليه والتي يتقدمها الناشط مارك ضو وقد أعلن موشحوها أنهم من روح ثورة تشرين وعلى مسافة عد الأيام الفاصلة عن منتصف أيار فإن حركة التنقل السياسية الاخرى متوقفة .. ما من تشكيلات قضائية راهنا في انتظار الغنيمة.. أما الكابتال كونترول فسيخصع لمزيد من الفحص الجنائي النيابي ولن يقر إلا بعد الانتخابات وحياله تقدمت مجموعة من النخب الاقتصادية والمالية برسالة إلى اللجان المشتركة وعاينت في المشروع وجود نوع من الغموض في عدم معرفة التوجهات التي ستتبناها اللجنة في إطار التدابير الإصلاحية وقالت الرسالة إن عددا من مواد المشروع ينبغي أن تستكملها اللجنة الخاصة التي تتمتع بأوسع صلاحيات في تطبيقه إضافة الى العودة الى اللجنة لتعديل سقوف السحوبات لما يعتبره المشروع "أموالا جديدة. ومن الملاحظات أيضا ضرورة التمسك بمبدأ سداد التزامات الديون بالعملات الأجنبية، وجدولة التزامات المصارف للمودعين وإعادة تأسيس سوق القطع الحرة على سعر موحد للصرف.الخبر اليوم، قبل أي شيء آخر، متعلق بنووي فيينا الذي نعت طهران إمكان التوصل إليه في المدى القريب. يقول الخبر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال اليوم: "هناك أكثر من قضية عالقة بين إيران والولايات المتحدة. الرسائل التي نقلها السيد مورا في الأسابيع الأخيرة، قبل وبعد زيارته لطهران، أبعد من أن تمثل الحلول التي تخول الحديث عن اتفاق". ويحاول إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي المشرف على المحادثات في فيينا تسوية النقاط العالقة المتبقية للتوصل إلى تسوية.في ملف الانتخابات النيابية، كان لافتا اليوم أن وزارة الخارجية اعلنت مسؤوليتها عما قام به قنصل لبنان في سيدني فقالت في بيان لها أن "إن القنصلية العامة في سيدني نفذت تعليمات الوزارة".وعلى مسافة أقل من شهر على استحقاق الانتخابات النيابية، أعلن حزب الله ان "الفرق التابعة لشركة الأمانة للمحروقات باشرت بتوزيع الهبة المجانية من المازوت لآبار المياه التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مدينة صيدا وبلدات الجوار، وهي هبة مقدمة من الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله.قضائيا، يستمر ملف التحقيق في تفجير المرفأ عالقا بشكل أو بآخر لدى وزير المال، ما يعني ان ثنائي حزب الله امل مازال يعتقل الملف، وهذا ما المح إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بكركي أمس.وفي غياب السياسة، بسبب عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي، تقدم حديث الأقساط المدرسية ومغارة علي باب الخليوي والأربعين حرامي: مدارس خاصة بدأت تطالب بالأقساط بال"فريش دولار" على عينك يا وزارة، في ظل غياب أو غيبوبة او تواطؤ بعض لجان الأهل.وفي ملف الخليوي فضائح بملايين الدولارات يكشفها تقرير ديوان المحاسبة.تمخض جبل ثورة 17 تشرين بشقها المسروق، فولد عشرات اللوائح المشتتة بين الدوائر، من دون أن يجمع بينها إلا التنافس على المقاعد، بلا أي طرح مشترك، أو تصور واضح للمستقبل… وهذا ما سمح لبعض القوى التي قفزت من قارب الدولة في اللحظة الأخيرة، بعدما ساهمت في إغراقه لسنين، كالقوات والكتائب وأحزاب أخرى، وكبعض الشخصيات الموزعة بين زغرتا وزحلة وكسروان وغيرها من الأقضية… هذا ما سمح لهؤلاء بادعاء تمثيل الثورة الفعلية، في وقت خرجت قوى أساسية من السباق، هربا من تحمل المسؤولية.تمخض جبل ثورة 17 تشرين بشقها المسروق، فولد مشهدا مؤسفا، يسأل معه جميع اللبنانيين، وفي طليعتهم من شاركوا بصدق في تلك التحركات، عن الخلفية الفعلية لإطلاقها، وعن الهدف من الخراب والدمار الذي سرعت في إحلاله باقتصاد البلاد ووضعه المالي، في وقت كان يمكن تفادي الأسوأ، لو ظل العقل راجحا، والمنطق سيد المواقف الأحكام.تمخض جبل ثورة 17 تشرين بشقها المسروق، فولد مئات الصور واللوحات الإعلانية المنشورة فوق كل الأسطح، وعلى كل الحيطان، وفي كل الطرق، بتكاليف باهظة، لكن مع مضمون فارغ، وغير واقعي، لا يصدقه الناس لأنه لا يقدم حلولا عملية للمشكلات الأساسية التي تواجه الوطن والشعب.تمخض جبل ثورة 17 تشرين بشقها المسروق، فولد تدخلات خارجية لن تجدي نفعا في قلب الموازين، من أي جهة أتت، لأن ما يكتبه اللبنانيون في صناديق الاقتراع، سواء في لبنان أو بلدان الانتشار، هو الكفيل من دون سواه، برسم صورة المجلس النيابي الجديد.تمخض جبل ثورة 17 تشرين بشقها المسروق، عن هدف واضح بشطب طرف واحد من المعادلة، بعد تحميله لوحده، المسؤولية الكاملة عن كل ما حل بالبلاد، في وقت اكتست الميليشات، التي حرقت البلد في زمن الحرب، وسرقته في زمن السلم الموهوم حلة التغيير، ولبس الورثة السياسيون والنواب المستقيلون قناع الإصلاح، بعدما أصدروا أحكام البراءة وقرارات العفو في حق أنفسهم عن كل ما جرى.غير أن الأهم مما تمخض عنه جبل ثورة 17 تشرين بشقها المسروق، والأجدى مما يكرره يوميا سمير جعجع ومناصروه، وفتى الكتائب والورثة السياسيون والنواب المستقيلون، ومعهم جميع الطامحين عن حق وبغير حق، وإلى جانبهم جميع السفراء والقناصل والديبلوماسيون… الأهم والأجدى مما يكرره جميع هؤلاء، هو ما سيقوله شعب لبنان مرة واحدة وبصوت واحد بعد أيام في ثورة 15 أيار الانتخابية:وإلى هذا الشعب بالتحديد، وإلى هؤلاء الثوار الفعليين على وجه الخصوص، نقول:لا تردوا على الشتيمة بالشتيمة، بل ردوا على الشتيمة بالصوت.لا تردوا على المتنمر بالتنمر، بل ردوا على المتنمر بالصوت.لا تردوا على الكاذب والمضلل والدجال بالكذب والتضليل والدجل بل ردوا عليه بالصوت.لا تطالبوا بالرد على الحملات الدعائية الضخمة التي تكلف الملايين، بحملات مضادة تكلف المليارات، بل ردوا على الحملات الدعائية الضخمة بالصوت.لا تطالبوا بالرد على الإعلام الموجه بإعلام موجه فقط، بل ردوا على الإعلام الموجه بالحقيقة والصوت.لا تطالبوا بالرد على المال السياسي بمال سياسي، وبرشوة الناخبين، بل ردوا على المال السياسي فقط بالصوت.فصوتكم وحده هو المسؤول عن رسم مستقبل لبنان ومصير اللبنانيين، وهذه هي الحقيقة التي لن تبدل فيها كل أساليب الغش المباشرة أو الملتوية من الآن وحتى الاستحقاق.ولأننا على مسافة 27 من الانتخابات النيابية، نكرر: تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.هي قانا في ذكراها المعمدة بالدم، المرتلة بترانيم ملائكية، المقرونة بفاتحة الكتاب. بين المجزرة والقيامة، قامت قانا، حقا قامت. بين الشهداء والدماء والأشلاء، سلك الجنوب درب الجلجلة في الجليل. هنا كل خطوط العدوان كانت سالكة وخطوط الأمان هي المقطوعة. لا خرزة زرقاء تحمي الأطفال من البربرية الصهيونية. لا خيمة زرقاء ترد عن النساء قذائف الحقد الهمجية. لا قبعات زرقاء تقف عند جبينها جرائم يندى لها الجبين.في المسجد الأقصى الجبين مرفوع ومحاولات قطعان المستوطنين اقتحام باحاته ممنوع حتى الإستشهاد. وفي هذا الشأن استغرب المكتب السياسي لحركة أمل الصمت الدولي والعربي على العدوانية والارهاب الصهيوني الموصوف وحالة التخلي عن المقدسات لافتا في مناسبة ذكرى العدوان الصهيوني على لبنان في 18 نيسان 1996 وارتكاب مجزرة العصر "قانا" وأخواتها ان طريق المقاومة هو الدرب الذي سار عليه الشهداء من ابناء حركة أمل وهي اللغة التي تردع العدو الاسرائيلي عن ارهابه وجرائمه.في الشأن التشريعي تعود اللجان المشتركة للانعقاد غدا على نية استكمال النقاش في قانون الكابيتال كونترول الذي يجب أن يحمل في بنوده واحكامه اولوية حفظ حقوق المودعين وعدم التفريط بها قبل البحث في أي أمر آخر.