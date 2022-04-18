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Lebanon 24
18-04-2022 | 17:00
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تدقق سفارات صديقة ومناوئة بالمعلومات عن إشكالات أمنية حدودية، في سعي واضح لمعرفة طبيعتها وأسبابها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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تدقيق

سفارات

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