لبنان

إكثار من الطلبات

Lebanon 24
18-04-2022 | 17:20
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يُكثر مرجع كبير من طلباته الخدماتية والمالية، وبإلحاح من الوزراء، السياديِّين والمكلفين بحقائب خدمية، لدرجة تجعل من هؤلاء يشكون لدى الجهات المناسبة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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