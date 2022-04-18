إكثار من الطلبات

يُكثر مرجع كبير من طلباته الخدماتية والمالية، وبإلحاح من الوزراء، السياديِّين والمكلفين بحقائب خدمية، لدرجة تجعل من هؤلاء يشكون لدى الجهات المناسبة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".