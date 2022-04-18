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لبنان
اللجان النيابية المشتركة تجتمع اليوم
Lebanon 24
18-04-2022
|
18:28
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تجتمع اللجان النيابية المشتركة اليوم، لمتابعة البحث في قانون الكابيتال كونترول، من زاوية الانتقادات الموجهة له، وبما يحفظ حقوق المودعين، من زاوية مصادر نيابية متقاطعة.
(اليوم)
المصدر:
اللواء
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