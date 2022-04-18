إجتماعات ماراتونية اليوم لحل أزمة الرغيف.. ووزير الاقتصاد ينفي رفع الدعم

تعقد في وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، إجتماعات ماراتونية بهدف التوصّل إلى حلّ لمعضلة الطحين.

ونقلت " اللواء" عن مصادر واسعة الاطلاع في وزارة الاقتصاد ان لا خبز اليوم في الأفران، وان الطحين المدعوم لا يكفي لأكثر من مطلع أيّار المقبل، مشيرة إلى انه في حالة الطحين غير المدعوم، فإن ربطة الخبز إلى 33 ألف ليرة لبنانية.

وكتبت باتريسيا جلاد في" نداءالوطن": صحيح أن الخبز العربي بات متوفّراً في الأفران بعد أزمة إقفال المطاحن أبوابها ووقف توزيع الطحين ما أدى إلى فقدان الرغيف على مدى أربعة أيام الأسبوع الماضي، إلا أن كمية الطحين الموزعة لا تزال محدودة وغير كافية لتلبية حاجات الإستهلاك المحلي. وبذلك نكون على مشارف أزمة نفاد رغيف مجدداً كما أكد مصدر مطلع لـ"نداء الوطن" في حال "لم يتم إعادة فتح أبواب 3 مطاحن مقفلة، لاستئناف توزيع الطحين على الأفران".ومن المتوقّع أن تعقد وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، كما علمت "نداء الوطن"، إجتماعات ماراتونية تبدأ من التاسعة صباحاً وتستمرّ للفترة المسائية، بهدف التوصّل إلى حلّ لمعضلة الطحين. وأكد مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جرجس برباري لـ"نداء الوطن" أن "المفاوضات مع البنك الدولي لتوقيع اتفاق الـ150 مليون دولار لتحسين الأمن الغذائي بما فيه القمح باتت في مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن تظهر بوادر ايجابية خلال الأسبوع الجاري ويتمّ توقيع الإتفاق بين وزير الإقتصاد والبنك الدولي". وحول إقفال بعض المطاحن أبوابها، أكّد برباري أن "مصرف لبنان فتح اعتمادات لدعم الطحين من الـ15 مليون دولار"، التي وافقت الحكومة على صرفها من حقوق السحب الخاصة SDR المخصصة للبنان من صندوق النقد الدولي لمشاريع منتجة والبالغة قيمتها الإجمالية 1.139 مليار دولار. ولكنّ مطحنتي "الشهباء" و"البركة" متوقفتان عن توزيع الطحين رغم أن لديهما قمحاً مدعوماً بسبب عدم صدور نتيجة الفحوصات المخبرية من وزارة الزراعة حول مطابقتهما المواصفات الإستهلاكية المطلوبة. كما أن مطحنة "سبلين" وهي الأكبر، متوقفة أيضاً عن العمل بعدما تمّ إقفال أبوابها مساء يوم الجمعة الماضي من قبل الجمارك". وكان تردّد الأسبوع الماضي أن رفع الدعم سيتم بين ليلة وضحاها، إلا أن وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام نفى ما يتردّد عن رفع الدعم حالياً عن الخبز. وأشار إلى أنه "يتمّ السعي بدلاً من رفع الدعم إلى إبرام اتفاق الـ150 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين الأمن الغذائي". لكنه في المقابل أكّد أن الدولة "على المدى الطويل في وضع مالي صعب وليس بمقدورها دعم الخبز أو غيره".